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Published on Feb 15, 2018

Broadercasting

by Hisham Bedri
Published onFeb 15, 2018
Broadercasting

Remote news and sports are generally produced by a bespoke, literal truckload of equipment. A major basketball game can have up to three such trucks to generate two separate programs. We move that truck to software and use the space provided by VR to re-create it on the producer's head. The goal is to be able to present a set of broadcasts instantly, on site, for news and sports.

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Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)
Comments
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